Advertising

sportli26181512 : Napoli-Pjanic, il pensiero di Spalletti: 'Abbiamo già...': Dopo le voci degli ultimi giorni su un interessamento de… - calciomercatoit : ???? #Spalletti commenta così le voci su #Pjanic: 'Miralem è fenomenale. Sa giocare corto, lungo, mette la palla a q… - Paroladeltifoso : Napoli, Spalletti: “Pjanic? Ecco cosa ne penso..” - gilnar76 : Pjanic al Napoli? Spalletti allo scoperto: «È fenomenale, ma…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Pjanic al Napoli? Spalletti allo scoperto: «È fenomenale, ma...» - -

Messaggio chiaro quello del tecnico toscano che, restando sul tema, commenta le recenti voci che vedonofinito in orbita: magari con Koulibaly che potrebbe fare la tratta opposta e ...Spalletti ha poi risposto su Mertens, Insigne e in merito alle voci su. Calciomercato, Spalletti: 'Mertens e Ospina dei leader, c'è il mio assenzo affinché restino.fenomenale, ...Luciano Spalletti intervenuto in conferenza stampa ha parlato anche dei rumors su Pjanic, giocatore che ha già allenato alla Roma ...Il tecnico toscano sul mercato: "Koulibaly per me è incedibile: ci servono buoni giocatori ma soprattutto uomini spogliatoio" ...