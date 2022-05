Napoli, il mercato passa da tre big: il futuro di Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz (Di sabato 21 maggio 2022) Napoli in estate potrebbe essere rivoluzione sul mercato: le ultime sul futuro di Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz Il mercato del Napoli potrebbe subire una profonda rivoluzione estiva e tutto ruota attorno a tre big, come riportato da Il Mattino. In casa azzurra Giuntoli e De Laurentiis stanno valutando le situazioni di Osimhen, Koulibaly e Fabian Ruiz. Sull’attaccante le cifre richieste sono quelle, 100 milioni e l’affare si può chiudere con il benestare di tutti. Sul centrocampista ci sono le big spagnoli, su tutte il Real di Ancelotti che lo vorrebbe portare tra i blancos. Situazione intricata per il centrale. Le parole del presidente fanno presagire la volontà del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)in estate potrebbe essere rivoluzione sul: le ultime suldiIldelpotrebbe subire una profonda rivoluzione estiva e tutto ruota attorno a tre big, come riportato da Il Mattino. In casa azzurra Giuntoli e De Laurentiis stanno valutando le situazioni di. Sull’attaccante le cifre richieste sono quelle, 100 milioni e l’affare si può chiudere con il benestare di tutti. Sul centrocampista ci sono le big spagnoli, su tutte il Real di Ancelotti che lo vorrebbe portare tra i blancos. Situazione intricata per il centrale. Le parole del presidente fanno presagire la volontà del ...

Advertising

napolipiucom : CORSPORT - Napoli, nuovo summit di mercato: Politano in uscita, si punta un gioiello del Sassuolo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Mercato Napoli, in attacco piacciono Berardi, Hlozek e Arnautovic: la situazione - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Mercato Napoli, in attacco piacciono Berardi, Hlozek e Arnautovic: la situazione - cn1926it : Summit mercato #Napoli, si complica l’acquisto di #Olivera: la situazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Mercato Napoli, in attacco piacciono Berardi, Hlozek e Arnautovic: la situazione -