Napoli | con ascia medievale tenta di rapinare negozio | arrestato

(Di sabato 21 maggio 2022), 21 mag. (Adnkronos) - Era già sorvegliato speciale quando i carabinieri lo hanno bloccato in unin Via Turati a. L'uomo, 40 anni compiuti ieri, ha impugnato unda battagliae fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi pretendendo l'incasso. Nonostante lo spavento, il titolare non si è piegato e si è opposto. Anche il 40enne ha reagito e ne è nata una colluttazione. Una pattuglia di carabinieri della tenenza di Sant'Antimo era poco lontana ed è stata allertata da alcuni passanti. Quando i militari sono entrati nelhanno disarmato il 40enne e lo hanno ammanettato. Il negoziante ha riportato lievi ferite. L'uomo è statoper rapina e poi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

