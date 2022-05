Moviola Genoa Bologna | l’episodio chiave del match

(Di sabato 21 maggio 2022)arbitraledelvalido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Miele.DELIn aggiornamento RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Moviola Napoli-Genoa: l'onestà di Osimhen salva Fabbri da un grave errore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Moviola Napoli-Genoa: l'onestà di Osimhen salva Fabbri da un grave errore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Moviola Napoli-Genoa: l'onestà di Osimhen salva Fabbri da un grave errore - napolimagazine : CDS - Moviola Napoli-Genoa: l'onestà di Osimhen salva Fabbri da un grave errore - apetrazzuolo : CDS - Moviola Napoli-Genoa: l'onestà di Osimhen salva Fabbri da un grave errore -

ASCOLTA Allo stadio Ferraris, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Ferraris,e Bologna si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiBologna 0 - 0 .Sabato 21 Maggio alle 17:15 tocca a- Bologna, seguite dal triplo appuntamento delle ore 20:... Luca Marelli con la suaspiegherà gli episodi arbitrali più interessanti del weekend , ...ASCOLTA Allo stadio Ferraris, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, Genoa e Bologna ...L'ex arbitro internazionale ha parlato degli episodi da moviola che si sono registrati nella recente giornata di Serie A.