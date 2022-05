Moviola Fiorentina Juventus | l’episodio chiave del match

(Di sabato 21 maggio 2022)arbitraledelvalido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.DEL45’+1? Gol Duncan –avanti allo scadere del primo tempo. Ci pensa Duncan, che risolve una mischia dentro l’area di rigore della Juve battezzando l’incrocio dei pali. Check del Var per un presunto fallo su Chiellini, tutto regolare per Chiffi. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

