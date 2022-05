Movida | controlli delle forze dell’ordine a Napoli | sanzioni e denunce

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura dinelle aree della “”, gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Decumani, Montecalvario e Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale di, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune die della Polizia Metropolitana hanno effettuatoin zona Chiaia, al centro storico, nei quartieri Spagnoli e al Vomero. Nel corso dell’attività gli agenti del commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, Carducci, Alabardieri, vicoletto Belledonne a Chiaia e in piazza dei Martiri hanno identificato 53 persone, controllato 12 veicoli e 5 esercizi commerciali sanzionando i titolari per aver somministrato bevande alcoliche ...

