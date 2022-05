Advertising

sportli26181512 : Mourinho: 'Dimentichiamo la storia della Roma, testa solo alla finale': Il tecnico portoghese sulla sfida contro il… - CorSport : #Mourinho: 'Dimentichiamo la storia della #Roma, testa solo alla finale' ??? -

Corriere dello Sport

Il tecnico giallorosso Joséè ointervenuto ai microfoni della Uefa per raccontare le sue sensazioni in vista del match del 25 maggio a ...Nonil loro preziosissimo lavoro durato oltre 9 mesi . Prima del meritato riposo c'è ... Roma, problemi per 4 Joséguarda molto alla finale di Conference League di Tirana. Dall'... Mourinho: "Dimentichiamo la storia della Roma, testa solo alla finale" Il tecnico portoghese sulla sfida contro il Feyenoord: "Le finali sono 50-50 ma faremo del nostro meglio per portarla a 51-49 per noi. Deve accadere durante la partita, non prima" ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...