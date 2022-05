Mosca vieta ingresso in Usa a Biden e un migliaio di americani Londra | armi a moldavi Erdogan contro baltici

(Di sabato 21 maggio 2022) Nuove ritorsioni russe nei confronti Usa.a potrebbe essere secondo obiettivo di Putin.ribadisce: no adi Svezia e Finlandia in Nato. Finisca loro sostegno a ...

Nuove ritorsioni russe nei confronti Usa. Londra: Moldavia potrebbe essere secondo obiettivo di Putin. Erdogan ribadisce: no a ingresso di Svezia e Finlandia in Nato. Finisca loro sostegno a ...Leggi anche Russiaingresso a Biden e moglie di Trudeau Russiaingresso anche a Mark ... quel Donald Trump al centro del Russiagate per le presunte ingerenze dinella sua campagna ...MOSCA – Il ministero degli esteri russo ha pubblicato una lista di quasi mille cittadini degli Stati Uniti cui viene vietato l’ingresso in Russia: lo riferisce l’agenzia russa Interfax, precisando che ...Ci sono in tutto 963 cittadini americani, nella lista di cittadini americani a cui sarà vietato l'ingresso in Russia, pubblicata sabato dal ministero degli Esteri di Mosca. Nel frattempo Mosca ha anch ...