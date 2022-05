Mosca apre allo scambio di prigionieri della Azovstal: l’ipotesi sui soldati del battaglione Azov liberi in cambio dell’oligarca Medvedchuk (Di sabato 21 maggio 2022) Uno scambio di prigionieri che coinvolga almeno una parte dei soldati ucraini che si sono arresi dopo tre mesi di assedio nell’acciaieria Azovstal sarebbe un’ipotesi che la parte russa starebbe valutando. Nella trattativa ancora in divenire si è inserito il nome dell’oligarca filorusso Viktor Medvedchuk, arrestato in un blitz lo scorso aprile in un blitz degli uomini dell’intelligence di Kiev. Secondo il negoziatore russo Leonid Slutsky, capo della commissione Esteri della Duma russa, ha spiegato che la Russia valuterà «la possibilità» di uno scambio di prigionieri con l’Ucraina tra l’oligarca considerato vicino a Vladimir Putin e i combattenti del ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Unodiche coinvolga almeno una parte deiucraini che si sono arresi dopo tre mesi di assedio nell’acciaieriasarebbe un’ipotesi che la parte russa starebbe valutando. Nella trattativa ancora in divenire si è inserito il nomefilorusso Viktor, arrestato in un blitz lo scorso aprile in un blitz degli uomini dell’intelligence di Kiev. Secondo il negoziatore russo Leonid Slutsky, capocommissione EsteriDuma russa, ha spiegato che la Russia valuterà «la possibilità» di unodicon l’Ucraina tra l’oligarca considerato vicino a Vladimir Putin e i combattenti del ...

