Mortaruolo: “Rischio sismico, dalla Regione 7 milioni per 12 Comuni sanniti” (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“La Regione Campania ha stanziato oltre 17 milioni di euro per la mitigazione del Rischio sismico attraverso la realizzazione di interventi sia su edifici pubblici che privati e di questi fondi, circa 7 milioni sono riservati ai Comuni della provincia di Benevento”. Lo rende noto in Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Turismo e Lavoro della Campania. “Questi fondi – spiega Mortaruolo – derivano dall’articolo 11 del cosiddetto “decreto Abruzzo” e saranno destinati a edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (edifici e opere infrastrutturali strategiche), di proprietà dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“LaCampania ha stanziato oltre 17di euro per la mitigazione delattraverso la realizzazione di interventi sia su edifici pubblici che privati e di questi fondi, circa 7sono riservati aidella provincia di Benevento”. Lo rende noto in Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Turismo e Lavoro della Campania. “Questi fondi – spiega– derivano dall’articolo 11 del cosiddetto “decreto Abruzzo” e saranno destinati a edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (edifici e opere infrastrutturali strategiche), di proprietà dei ...

Advertising

anteprima24 : ** Mortaruolo: 'Rischio sismico, dalla Regione 7 milioni per 12 Comuni sanniti' ** - TV7Benevento : Mortaruolo: 'In Campania 17mln per mitigazione rischio sismico. Parte più consistente risorse riconosciuta al Sanni… -