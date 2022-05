Milan | Compagnoni | “Pioli ed il suo staff hanno gestito atleticamente la rosa nel migliore dei modi”

(Di sabato 21 maggio 2022)– Maurizio, telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport 24, parlando del. Ecco quanto affermato. “Non sono in grado di dire se avere unacon un’età media relativamente bassa abbia influito sulla condizione atletica di fine stagione. Posso dire chehala, dal punto di vista atletico, neldei. Ilha avuto un paio di flessioni ma non marcate come quelle dell’Inter. Io più che sull’età dellami soffermerei sull’abilità die del suodi preparatori atletici, perché siamo a fine stagione e se faccio il ...

