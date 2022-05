Migliaia di persone a Roma hanno sfilato per vita e famiglia (Di sabato 21 maggio 2022) Aborto – Pro vita famiglia: Istituzioni ascoltino la piazza, misure concrete non leggi pro morte – «Insieme a Migliaia di persone Pro vita & famiglia ha sfilato oggi per le strade di Roma, lanciando un segnale inequivocabile al Paese: il popolo pro vita vuole risposte concrete per la tutela della vita, in ogni sua fase. Chiediamo alla politica tutta – dal governo al Parlamento fino alle amministrazioni locali – di attuare misure a sostegno della maternità e della vita nascente e bloccando qualsiasi istanza che vuole la morte per i fragili o gli anziani», così Jacopo Coghe, portavoce di Pro vita & famiglia durante la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022) Aborto – Pro: Istituzioni ascoltino la piazza, misure concrete non leggi pro morte – «Insieme adiProhaoggi per le strade di, lanciando un segnale inequivocabile al Paese: il popolo provuole risposte concrete per la tutela della, in ogni sua fase. Chiediamo alla politica tutta – dal governo al Parlamento fino alle amministrazioni locali – di attuare misure a sostegno della maternità e dellanascente e bloccando qualsiasi istanza che vuole la morte per i fragili o gli anziani», così Jacopo Coghe, portavoce di Produrante la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la ...

