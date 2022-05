Michele Morrone spiega il significato del suo ultimo tatuaggio (e smentisce la relazione con la co-protagonista in 365 giorni?) (Di sabato 21 maggio 2022) Durante la presentazione del sequel di 365, la serie tv erotica visibile su Netflix, molti indizi lasciavano intuire che Michele Morrone oltre al successo internazionale avesse trovato anche l’amore grazie al suo ruolo di Massimo Torricelli. L’attore lombardo infatti era stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi con la co-protagonista Anna Maria Sieklucka, l’attrice che interpreta Laura Biel nella saga. Ad avallare i rumor circa una relazione fra Morrone e la Sieklucka erano state alcune storie pubblicate dall’attore in merito al suo nuovo tatuaggio. AMS: tre lettere che sono anche le iniziali del nome dell’attrice polacca. Molti hanno visto in questo gesto la conferma di una storia d’amore tra i due. Ci ha pensato però lo stesso Michele a smentire le ... Leggi su isaechia (Di sabato 21 maggio 2022) Durante la presentazione del sequel di 365, la serie tv erotica visibile su Netflix, molti indizi lasciavano intuire cheoltre al successo internazionale avesse trovato anche l’amore grazie al suo ruolo di Massimo Torricelli. L’attore lombardo infatti era stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi con la co-Anna Maria Sieklucka, l’attrice che interpreta Laura Biel nella saga. Ad avallare i rumor circa unafrae la Sieklucka erano state alcune storie pubblicate dall’attore in merito al suo nuovo. AMS: tre lettere che sono anche le iniziali del nome dell’attrice polacca. Molti hanno visto in questo gesto la conferma di una storia d’amore tra i due. Ci ha pensato però lo stessoa smentire le ...

