Michele Merlo, chi era il cantante di Amici morto per emorragia cerebrale: età, canzoni, Amici, fidanzata, Instagram, morte, papà Domenico

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, in esclusiva, anche Domenico Merlo, il papà di Michele, il giovane cantante di 28 anni morto l'anno scorso, il 6 giugno, per un'ischemia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante.

Dagli esordi al debutto di Michele Merlo ad Amici

Michele Merlo, nato il 1 marzo del 1993 a Rosà, in provincia di Vicenza, è stato un giovane cantante (in arte Mike Bird), che nel 2017 ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi.

