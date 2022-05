Merano, studente si ustiona in officina durante l'alternanza scuola-lavoro (Di sabato 21 maggio 2022) Un ragazzo di 17 anni che si trovava in una carrozzeria, durante un percorso di alternanza scuola-lavoro a Merano, è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a causa di un ritorno di fiamma. Ferito anche un operaio di 36 anni. "Non staremo a guardare, ci saranno scioperi e mobilitazioni studentesche in tutto il paese", annuncia l'Unione degli studenti. Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 maggio 2022) Un ragazzo di 17 anni che si trovava in una carrozzeria,un percorso di, è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio a causa di un ritorno di fiamma. Ferito anche un operaio di 36 anni. "Non staremo a guardare, ci saranno scioperi e mobilitazionische in tutto il paese", annuncia l'Unione degli studenti.

