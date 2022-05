Merano, 17enne ustionato durante uno stage. Gli studenti annunciano scioperi e mobilitazioni (Di sabato 21 maggio 2022) È il terzo grave incidente che si verifica quest’anno nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, quello che ieri pomeriggio ha visto un ragazzo di 17 anni rimanere ustionato da un ritorno di fiamma in una carrozzeria a Merano. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca con il medico d’urgenza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ferito anche un operaio di 36 anni, che insieme al ragazzo è stato trasportato direttamente all’ospedale di Bolzano: sono entrambi in gravi condizioni. Il diciassettenne è stato successivamente trasferito in un centro specializzato in Baviera, a Murnau. Gli studenti hanno annunciato scioperi e mobilitazioni in tutto il Paese. «Morti causati da un sistema malato» «Questo incidente si aggiunge a una lunga lista di morti sul lavoro e all’interno delle scuole» ha dichiarato ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) È il terzo grave incidente che si verifica quest’anno nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, quello che ieri pomeriggio ha visto un ragazzo di 17 anni rimanereda un ritorno di fiamma in una carrozzeria a. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca con il medico d’urgenza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ferito anche un operaio di 36 anni, che insieme al ragazzo è stato trasportato direttamente all’ospedale di Bolzano: sono entrambi in gravi condizioni. Il diciassettenne è stato successivamente trasferito in un centro specializzato in Baviera, a Murnau. Glihanno annunciatoin tutto il Paese. «Morti causati da un sistema malato» «Questo incidente si aggiunge a una lunga lista di morti sul lavoro e all’interno delle scuole» ha dichiarato ...

Advertising

Open_gol : Il ragazzo è stato colpito da un ritorno di fiamma nella carrozzeria dove lavorava - m87650633 : Ustionato durante l'alternanza scuola-lavoro: gravissimo 17enne - infoitinterno : Merano, ustionato mentre è in alternanza scuola-lavoro: studente 17enne ricoverato in condizioni gravi - infoitinterno : Merano, ustionato in officina durante alternanza scuola-lavoro: grave studente 17enne - infoitinterno : Merano, 17enne ustionato in officina: è grave -