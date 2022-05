Mbappé rinnova al Psg ma ringrazia Florentino Perez: svelate le chat di WhatsApp (Di sabato 21 maggio 2022) Nel pomeriggio di oggi è arrivata la notizia del rinnovo di Mbappé con il Psg. Un rinnovo faraonico quello che firmerà l’attaccante francese. Dopo giorni di trattative e rumors, dunque, Kylian Mbappé rimarrà a Parigi, rifiutando così le avance del Real Madrid. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv lo stesso attaccante francese ha mandato un messaggio su WhatsApp a Florentino Perez ringraziandolo comunque per la possibilità di giocare nel Real Madrid. Il messaggio recita così: “Le comunico che ho deciso di restare al PSG. Voglio ringraziarla per l’opportunità che mi ha dato di giocare nel Madrid, il club di cui sono stato tifoso sin da piccolo”. Mbappè PSG Real Madrid Non è mancata la risposta del numero uno dei Blancos ... Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) Nel pomeriggio di oggi è arrivata la notizia del rinnovo dicon il Psg. Un rinnovo faraonico quello che firmerà l’attaccante francese. Dopo giorni di trattative e rumors, dunque, Kylianrimarrà a Parigi, rifiutando così le avance del Real Madrid. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv lo stesso attaccante francese ha mandato un messaggio sundolo comunque per la possibilità di giocare nel Real Madrid. Il messaggio recita così: “Le comunico che ho deciso di restare al PSG. Vogliorla per l’opportunità che mi ha dato di giocare nel Madrid, il club di cui sono stato tifoso sin da piccolo”. Mbappè PSG Real Madrid Non è mancata la risposta del numero uno dei Blancos ...

Mbappè rinnova con il Psg, ma questo non è più calcio: Ceferin, se ci sei batti un colpo Già, perché il Psg trasformerà Mbappé in una specie di semidio con facoltà di scegliere gli allenatori, i compagni, il direttore sportivo, le strategie da perseguire. E' normale che un calciatore sia ... Mbappé resta a Parigi. I media francesi sono sicuri: battuto il Real Madrid, altri tre anni con il Psg All'accordo tra Kylian Mbappé e il Paris Saint - Germain mancherebbe solo la firma, secondo buona parte dei media francesi ormai sicurissimi che il club parigini l'abbia spuntata sul Real Madrid nella trattativa del rinnovo ... Già, perché il Psg trasformeràin una specie di semidio con facoltà di scegliere gli allenatori, i compagni, il direttore sportivo, le strategie da perseguire. E' normale che un calciatore sia ...All'accordo tra Kyliane il Paris Saint - Germain mancherebbe solo la firma, secondo buona parte dei media francesi ormai sicurissimi che il club parigini l'abbia spuntata sul Real Madrid nella trattativa del rinnovo ...