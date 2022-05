Mbappé PSG, conferme dalla Francia: il rinnovo sarà triennale (Di sabato 21 maggio 2022) Mbappé PSG, dalla Francia arrivano nuove conferme sul futuro dell’attaccante: il suo rinnovo con i parigini sarà triennale Come riferito da L’Equipe, Kylian Mbappé rimarrà al PSG ancora per qualche stagione, rinnovando il proprio contratto attualmente in scadenza. Scelta che appare ormai definitiva, con l’attaccante pronto ad apporre la propria firma su un triennale. Nulla da fare per il Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)PSG,arrivano nuovesul futuro dell’attaccante: il suocon i pariginiCome riferito da L’Equipe, Kylianrimarrà al PSG ancora per qualche stagione, rinnovando il proprio contratto attualmente in scadenza. Scelta che appare ormai definitiva, con l’attaccante pronto ad apporre la propria firma su un. Nulla da fare per il Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

