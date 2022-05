(Di sabato 21 maggio 2022) Intervenuta in un post su, in merito alla promessa non mantenuta con il, ladi Kylianrivela: 'Non...

Advertising

cmdotcom : #Mbappé, la madre su Twitter: 'Mai raggiunto un accordo totale con il #RealMadrid' - ehrixck : a chingar a su puta madre KYLIAN MBAPPE. - sportli26181512 : Mbappé, la madre su Twitter: 'Mai raggiunto un accordo totale con il Real Madrid': Intervenuta in un post su Twitte… - infoitsport : Clamoroso Mbappé – Parla la madre: il futuro del francese è vicino ad una svolta inattesa - DenisDecorte : ?? Mbappé: dal tweet della madre al nuovo contratto! E con Florentino... via @OneFootball. Leggilo qui: -

Ma, come rivelato a Kora Plus dalla mamma dell'attaccante, Fayza Lamari , l'accordo economico è stato raggiunto con entrambi i club: adesso tocca afare tutte le valutazioni del caso e ...Decisione che, come raccontato dalladella punta del Psg, non è ancora stata presa. "Abbiamo ... non ci sono grandi differenze, ma stiamo aspettando chefaccia la sua scelta. Non sono in ...