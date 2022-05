Mbappé | la madre rivela | “Nessun accordo trovato con il Real Madrid”

(Di sabato 21 maggio 2022) Continuano ad emergere novità e retroscena sulla vicenda del rinnovo di contratto di Kylian, conteso a lungo dae Psg ma destinato a restare in Francia. Come spiega la mamma del giovane attaccante, Fayza Lamari, non era mai statoalcuncon i blancos. Nonostante le tante voci,non avrebbe dunque mai dato la propria parola al club di Florentino Perez. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Mbappé, la madre rivela: “Non era stato trovato nessun accordo con il #RealMadrid” - cmdotcom : #Mbappé, la madre su Twitter: 'Mai raggiunto un accordo totale con il #RealMadrid' - ehrixck : a chingar a su puta madre KYLIAN MBAPPE. - sportli26181512 : Mbappé, la madre su Twitter: 'Mai raggiunto un accordo totale con il Real Madrid': Intervenuta in un post su Twitte… - infoitsport : Clamoroso Mbappé – Parla la madre: il futuro del francese è vicino ad una svolta inattesa -

Commenta per primo Intervenuta in un post su Twitter , in merito alla promessa non mantenuta con il Real Madrid , ladi Kylianrivela: 'Non abbiamo mai raggiunto un accordo totale con il Real Madrid '.Ma, come rivelato a Kora Plus dalla mamma dell'attaccante, Fayza Lamari , l'accordo economico è stato raggiunto con entrambi i club: adesso tocca afare tutte le valutazioni del caso e ...