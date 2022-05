Maurizio Costanzo Show, Sara Croce e l’incidente hot, balla con Lillo e le si alza il vestito: “Momento di alta televisione” (Di sabato 21 maggio 2022) Attimi di imbarazzo durante la puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda mercoledì 18 maggio. Tra i tanti ospiti in studio, era presente anche Sara Croce, la bionda Bonas di Avanti un altro, che indossava un mini abito a giacca doppiopetto. La Showgirl, durante un ballo con Lillo sulle note di Come suena el corazon di Gigi D’Alessio, cantata live nel salotto, si è lasciata andare un po’ più del dovuto, lanciandosi in un salto rivelatore che le ha scoperto interamente il lato B. “Il bello è che le ho detto di saltare per scherzo e lei l’ha fatto davvero”, ha commentato Lillo, arrossito una volta resosi conto della gaffe. Anche Cristiano Malgioglio è stato messo in difficoltà dal siparietto sexy della Bonas e ha preferito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Attimi di imbarazzo durante la puntata delandata in onda mercoledì 18 maggio. Tra i tanti ospiti in studio, era presente anche, la bionda Bonas di Avanti un altro, che indossava un mini abito a giacca doppiopetto. Lagirl, durante un ballo consulle note di Come suena el corazon di Gigi D’Alessio, cantata live nel salotto, si è lasciata andare un po’ più del dovuto, lanciandosi in un salto rivelatore che le ha scoperto interamente il lato B. “Il bello è che le ho detto di sre per scherzo e lei l’ha fatto davvero”, ha commentato, arrossito una volta resosi conto della gaffe. Anche Cristiano Malgioglio è stato messo in difficoltà dal siparietto sexy della Bonas e ha preferito ...

