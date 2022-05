Mariupol nelle mani dei russi. "Lo volevano linciare", che fine ha fatto il capo del battaglione Azov (Di sabato 21 maggio 2022) L'acciaieria Azovstal è nelle mani della russia. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin del "completamento dell'operazione e della completa liberazione dello stabilimento dai militanti ucraini", fa sapere la Tass, con la resa degli ultimi 531 difensori dell'impianto. "Le strutture sotterranee di Azovstal dove si nascondevano i militanti sono ora sotto il pieno controllo delle forze armate russe", ha detto il ministero in una nota, aggiungendo che in totale 2.439 combattenti ucraini si sono arresi. "L'ultimo gruppo di 531 militanti si è arreso oggi" si legge. Cade così la strenua resistenza in uno dei luoghi simbolo della guerra in Ucraina dopo che i difensori di Azovstal hanno ricevuto da Kiev l'ordine di smettere di combattere. Lo ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) L'acciaieriastal èdellaa. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin del "completamento dell'operazione e della completa liberazione dello stabilimento dai militanti ucraini", fa sapere la Tass, con la resa degli ultimi 531 difensori dell'impianto. "Le strutture sotterranee distal dove si nascondevano i militanti sono ora sotto il pieno controllo delle forze armate russe", ha detto il ministero in una nota, aggiungendo che in totale 2.439 combattenti ucraini si sono arresi. "L'ultimo gruppo di 531 militanti si è arreso oggi" si legge. Cade così la strenua resistenza in uno dei luoghi simbolo della guerra in Ucraina dopo che i difensori distal hanno ricevuto da Kiev l'ordine di smettere di combattere. Lo ...

