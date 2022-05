Mariupol è caduta. Azovstal sotto controllo russo: la resa degli ultimi soldati (Di sabato 21 maggio 2022) E' stata la stessa Difesa russa ad annunciare di aver posto l'acciaieria Azovstal sotto il proprio controllo, dopo 86 giorni di duri combattimenti a Mariupol. Secondo quanto riporta la Tass, il ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) E' stata la stessa Difesa russa ad annunciare di aver posto l'acciaieriail proprio, dopo 86 giorni di duri combattimenti a. Secondo quanto riporta la Tass, il ...

martaottaviani : Incredibile come i putiniani di casa nostra stiano utilizzando caduta #Mariupol per convincere del fatto che #Putin… - villani_e : RT @verso_il_fronte: Mariupol è caduta. Il battaglione Azov è finito. E Zelensky non ha vinto la guerra. - isladecoco7 : RT @verso_il_fronte: Mariupol è caduta. Il battaglione Azov è finito. E Zelensky non ha vinto la guerra. - bye_rasputin : RT @EcuadorEnGenova: #Mariupol è dei russi ?????? #denisprokopenko,capo del #AzovBattalion,è stato portato via dall’acciaieria #Azovstal 'con… - AjejeBrazov19 : @Monica56854581 @Gianl1974 Mariupol purtroppo è caduta perché non avevano difesa antiarea. Perché i soldati ucraini… -