Marito e moglie muoiono in moto | stavano andando al concerto di Vasco A casa le tre figlie minorenni

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Marito e moglie morti durante il conflitto, lasciano il loro bimbo di pochi mesi a Mariupol. Vitaly e All… - salzwasserr : marito e moglie - TuttoH24 : Ricordo che molti anni fa incontrai una persona, molto anziana, ma sicuramente molto viva e, come diremmo tutti, ar… - ApptoGargiulo : @KJ_KaJu Provo a dare un senso cercando di interpretare: la moglie (a cui è indirizzato il verbale) accompagnava il… - Pinco61835529 : QUELLI che chiamano amore tesoro il cane, il gatto, il figlio, il marito, la moglie... sono dei FESSI. Lo dico i… -

cesenati sono morti andando al concerto di Vasco Rossi , la serata che aspettavano da mesi. Ugo Beltrammi, 49 anni, era geometra al Comune di Mercato Saraceno ma altrettanto conosciuta ...TRENTO -cesenati sono morti andando al concerto di Vasco Rossi , la serata che aspettavano da mesi. Erano partiti in moto con un'altra coppia di amici lasciando a casa le loro tre figlie. Lui ...Sono finiti con la moto contro un camion a Dro. APPROFONDIMENTI TRENTO Vasco Rossi in concerto a Trento: «Siamo (di nuovo) tutti qui, Erano partiti in moto con un'altra coppia di amici lasciando a cas ...Due belle anime che hanno scelto a più riprese di dedicare la loro vita al servizio della nostra comunità. Oggi con Ugo non perdiamo solo un dipendente comunale, perdiamo un amico, una persona buona, ...