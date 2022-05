Marco Bocci, oltre al successo il pesante dramma | Ha rischiato di perdere la vita (Di sabato 21 maggio 2022) Marco Bocci, l’assurda malattia che si nasconde dietro il grande successo. L’attore ha raccontato tutto nel corso di un’intervista Una delle più importanti capacità che un attore moderno deve possedere, risiede nel saper essere versatili, riuscire a rendere performance di grande livello in ogni tipo di situazione. Farsi trovare pronti per una pellicola cinematografica, piuttosto che per un film in televisione, una serie tv o ancora abili attori anche sul palcoscenico. Sarà anche per questo che il pubblico continua ad apprezzare fortemente il lavoro di Marco Bocci, uno degli attori più importanti del panorama italiano. Il suo profilo è seguita da migliaia di persone, sia per il grande lavoro svolto in questi anni ma anche perchè Marco è diventato in breve tempo anche un sex symbol. ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 21 maggio 2022), l’assurda malattia che si nasconde dietro il grande. L’attore ha raccontato tutto nel corso di un’intervista Una delle più importanti capacità che un attore moderno deve possedere, risiede nel saper essere versatili, riuscire a rendere performance di grande livello in ogni tipo di situazione. Farsi trovare pronti per una pellicola cinematografica, piuttosto che per un film in televisione, una serie tv o ancora abili attori anche sul palcoscenico. Sarà anche per questo che il pubblico continua ad apprezzare fortemente il lavoro di, uno degli attori più importanti del panorama italiano. Il suo profilo è seguita da migliaia di persone, sia per il grande lavoro svolto in questi anni ma anche perchèè diventato in breve tempo anche un sex symbol. ...

Advertising

BlackTristan : Enel, che senso ha prendere Marco Bocci come testimonial e poi dire nello spot 'andiamo a casa di Federico'? - encol21 : RT @me_deae: Il testimonial scelto dall'azienda per il nuovo spot che gira in TV é Marco Bocci. Io mi aspetto un premio aziendale degno di… - AntineaLil : Ma hanno doppiato Marco Bocci nella pubblicità dell'enel? - Lazio681 : RT @LuxVide: Le mille e una notte è senza ombra di dubbio una delle migliori raccolte di tutte le storie nate in Medio Oriente. La storia d… - slb19312 : RT @LuxVide: Le mille e una notte è senza ombra di dubbio una delle migliori raccolte di tutte le storie nate in Medio Oriente. La storia d… -