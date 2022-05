Manila Nazzaro e il nuovo progetto: le parole dell’ex gieffina (VIDEO) (Di sabato 21 maggio 2022) Manila Nazzaro la sua prima linea di make-up sta riscuotendo un clamoroso successo: le parole dell’ex gieffina Manila Nazzaro dopo il successo riscontrato nel reality show Grande Fratello Vip 6, l’ex gieffina sta lavorando su nuovi progetti. L’ex gieffina è riuscita a restare in gara per quasi sei mesi, la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia si è conclusa a pochi giorni dal gran finale. L’ex Miss Italia durante la permanenza dentro la Casa di Cinecittà ha conquistato il cuore di tantissimi italiani che l’hanno sostenuta e supportata ogni giorno con dediche e messaggi aerei. L’amata Nazzaro è tornata in radio in qualità di speaker radiofonica su Rtl 102.5 e non solo, ben presto inizierà ... Leggi su 361magazine (Di sabato 21 maggio 2022)la sua prima linea di make-up sta riscuotendo un clamoroso successo: ledopo il successo riscontrato nel reality show Grande Fratello Vip 6, l’exsta lavorando su nuovi progetti. L’exè riuscita a restare in gara per quasi sei mesi, la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia si è conclusa a pochi giorni dal gran finale. L’ex Miss Italia durante la permanenza dentro la Casa di Cinecittà ha conquistato il cuore di tantissimi italiani che l’hanno sostenuta e supportata ogni giorno con dediche e messaggi aerei. L’amataè tornata in radio in qualità di speaker radiofonica su Rtl 102.5 e non solo, ben presto inizierà ...

