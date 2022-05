Manchester City: Phil Foden è stato eletto miglior giovane della Premier League (Di sabato 21 maggio 2022) Phil Foden è stato eletto il premio Young Player of the Year della Premier League 2021/2022. Si tratta della sua seconda vittoria consecutiva in cui ha tra l’altro migliorato le sue performance. A differenza infatti della passata stagione il giovane inglese ha messo a segno nove reti e cinque assist, mentre Guardiola lo considera sempre più importante. Foden, che ha iniziato la stagione con un grave infortunio al piede, ha battuto gli avversari e compagni di nazionale Mason Mount del Chelsea e Declan Rice del West Ham. Man City, Foden : “Un onore vincere questo premio” “Sono molto orgoglioso di aver vinto questo premio per la seconda stagione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 maggio 2022)il premio Young Player of the Year2021/2022. Si trattasua seconda vittoria consecutiva in cui ha tra l’altroato le sue performance. A differenza infattipassata stagione ilinglese ha messo a segno nove reti e cinque assist, mentre Guardiola lo considera sempre più importante., che ha iniziato la stagione con un grave infortunio al piede, ha battuto gli avversari e compagni di nazionale Mason Mount del Chelsea e Declan Rice del West Ham. Man: “Un onore vincere questo premio” “Sono molto orgoglioso di aver vinto questo premio per la seconda stagione ...

