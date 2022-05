Malore in Mercedes | si schianta contro il muro della caserma | lui è morto | la moglie in ospedale

Advertising

Gazzettino : Malore in Mercedes, si schianta contro il muro della caserma: morto, la moglie in ospedale -

VERONA - E' morto ieri sera, 20 maggio, in via del Pestrino a Verona un 62enne residente a Piacenza , che a causa di unalla guida ha perso il controllo dellache ha prima urtato il muro dell'ex caserma per poi fermarsi sul lato opposto a bordo strada contro dei cespugli. A bordo del veicolo anche la ...L'uomo, Alberto Baldini, si trovava in via del Pestrino quando, a causa di unalla guida, ha perso il controllo dellache ha prima urtato il muro dell'ex caserma per poi fermarsi sul ...VERONA - E' morto ieri sera, 20 maggio, in via del Pestrino a Verona un 62enne residente a Piacenza, che a causa di un malore alla guida ha perso il controllo della Mercedes che ...Malore fatale mentre è alla guida, muore un 62enne, la moglie è in ospedale. È morto così, ieri, venerdì 20, in via del Pestrino a Verona ...