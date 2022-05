Mali, padre Zanotelli: “Situazione esplosiva, rischiamo nuovo Stato islamico” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo a che fare con una Situazione esplosiva, rischiamo di avere un nuovo Stato islamico a quattro passi da noi nel silenzio totale”. padre Alex Zanotelli, missionario comboniano che conosce bene la complessità della realtà africana, interpellato dall’Adnkronos sul sequestro in Mali di tre italiani – marito e moglie Testimoni di Geova col figlio – lancia un accorato appello ad aprire gli occhi e ad abbattere quel muro di silenzio che c’è sull’Africa. “La copertura dell’Africa a livello mediatico – osserva il missionario – è a dir poco provinciale, in realtà non esiste. Quello che è avvenuto in Mali col rapimento di queste persone ci fa capire che il Mali sta andando in mano ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo a che fare con unadi avere una quattro passi da noi nel silenzio totale”.Alex, missionario comboniano che conosce bene la complessità della realtà africana, interpellato dall’Adnkronos sul sequestro indi tre italiani – marito e moglie Testimoni di Geova col figlio – lancia un accorato appello ad aprire gli occhi e ad abbattere quel muro di silenzio che c’è sull’Africa. “La copertura dell’Africa a livello mediatico – osserva il missionario – è a dir poco provinciale, in realtà non esiste. Quello che è avvenuto incol rapimento di queste persone ci fa capire che ilsta andando in mano ai ...

