Mali, la famiglia rapita dai terroristi islamici si era trasferita lì da circa 5 anni: una scelta di vita (Di sabato 21 maggio 2022) Chiede riservatezza Daniele Langone, il figlio di Rocco Antonio Langone, 64 anni, e Maria Donata Caivano, 62 anni, rapiti ieri, assieme all’altro figlio, Giovanni Langone, 43 anni, in Mali da terroristi islamici del gruppo legato ad al Qaeda. I genitori e il fratello sono nelle mani di un gruppo armato in Mali. E, dunque, sono ore di grande apprensione per l’altro figlio della coppia rapita ieri. Il ragazzo, che vive da poco in un piccolo Comune in provincia di Lecco, anche se è cresciuto a Triuggio, preferisce per ora mantenere un profilo basso. L’unico figlio della coppia che è rimasto in Italia non vuole parlare in questo momento e chiede – tramite le persone con cui è in contatto – “riservatezza” per sé e la sua ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Chiede riservatezza Daniele Langone, il figlio di Rocco Antonio Langone, 64, e Maria Donata Caivano, 62, rapiti ieri, assieme all’altro figlio, GiovLangone, 43, indadel gruppo legato ad al Qaeda. I genitori e il fratello sono nelle mani di un gruppo armato in. E, dunque, sono ore di grande apprensione per l’altro figlio della coppiaieri. Il ragazzo, che vive da poco in un piccolo Comune in provincia di Lecco, anche se è cresciuto a Triuggio, preferisce per ora mantenere un profilo basso. L’unico figlio della coppia che è rimasto in Italia non vuole parlare in questo momento e chiede – tramite le persone con cui è in contatto – “riservatezza” per sé e la sua ...

Advertising

SecolodItalia1 : Mali, la famiglia rapita dai terroristi islamici si era trasferita lì da circa 5 anni: una scelta di vita - FAUSTIDIO1 : RT @andreasso1951: Mi domando cosa caxxx ci va a fare una famiglia italiana in Mali,con il figlio poi. Adesso toccherà pagare per riportarl… - SassiLive : FAMIGLIA ORIGINARIA DI POTENZA RAPITA IN MALI, FRATELLO DI ROCCO LANGONE: “INTERVENGA LO STATO” - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? 'Sono andati via nel 2019, bravissime persone, sempre disponibili e al servizio degli altri'. Così l'inquilino che vive in a… - rtl1025 : ?? 'Sono andati via nel 2019, bravissime persone, sempre disponibili e al servizio degli altri'. Così l'inquilino ch… -