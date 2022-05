(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – L’altrodella coppia di, rapita incon il fratello, èmattina in. Salvo cambi di programma, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicinefamiglia, Daniele incontrerà chi si occupa del caso. Il fratello Giovanni, 42 anni, testimone di Geova, si era trasferito da tempo nel paese africano (sebbene non iscritto all’Aire), mentre i genitori – papà Rocco di 64 anni e la mamma Maria Donata di 62 – sarebbero partiti per ilun paio di anni fa. Nessuna conferma che anche loro fossero testimoni di Geova. Da quanto trapela la coppia, poco prima della pandemia aveva deciso di andare a trovare ilGiovanni, testimone di Geova, che da tempo vive in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tre italiani e un cittadino del Togo sono stati sequestrati in Mali da uomini armati. Lo riferiscono fonti… - Corriere : Mali, i tre italiani rapiti sono testimoni di Geova: volevano aprire un luogo di culto - GiovaQuez : Dal dibattito emerge che Putin è uno statista che resiste economicamente alle sanzioni e militarmente sul campo, co… - StraNotizie : Mali, italiani rapiti: figlio atteso lunedì alla Farnesina - freesoul978 : Mali, italiani rapiti: altro figlio atteso lunedì alla Farnesina: -

Sono originari di Potenza ed erano residenti in Lombardia. L'appello di un parente: 'Abbiamo paura, intervenga lo ......campo come fu nel 94 così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Napoli dove interverrà la convention nazionale del partito tre cittadini1 del Togo sono stati sequestrati i...Il male deve ottenere una punizione e sapere che ... economici e umanitari -, Germania e Italia hanno approvato, a seguito di discussioni con l'Ue, l'apertura di conti in rubli per procedere ...(Adnkronos) – L’altro figlio della coppia di italiani, rapita in Mali con il fratello, è atteso lunedì mattina in Farnesina. Salvo cambi di programma, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti ...