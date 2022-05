Mali: Comune Ruoti, 'profonda apprensione, ci auguriamo presto liberazione' (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "C'è profonda apprensione nella nostra comunità unitamente alle famiglie dei rapiti e preoccupazione per quanto accaduto. È un momento difficile che coinvolge tutti; nelle prossime ore speriamo di avere notizie più certe e ci auguriamo che presto vengano liberati". E' quanto si legge in una nota social del Comune di Ruoti relativo alla "notizia drammatica" che riguarda una famiglia originaria del Comune in provincia di Potenza. Rocco Langone, 64 anni, la moglie Donatella Caivano, 62, e il figlio Giovanni, 42 anni, la scorsa notte sono stati rapiti presumibilmente da un gruppo Jihadista, mentre si trovavano nella propria abitazione in Mali dove vivevano da diversi anni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "C'ènella nostra comunità unitamente alle famiglie dei rapiti e preoccupazione per quanto accaduto. È un momento difficile che coinvolge tutti; nelle prossime ore speriamo di avere notizie più certe e cichevengano liberati". E' quanto si legge in una nota social deldirelativo alla "notizia drammatica" che riguarda una famiglia originaria delin provincia di Potenza. Rocco Langone, 64 anni, la moglie Donatella Caivano, 62, e il figlio Giovanni, 42 anni, la scorsa notte sono stati rapiti presumibilmente da un gruppo Jihadista, mentre si trovavano nella propria abitazione indove vivevano da diversi anni.

Mali: Comune Ruoti, 'profonda apprensione, ci auguriamo presto liberazione'

E' quanto si legge in una nota social del Comune di Ruoti relativo alla "notizia drammatica" che riguarda una famiglia originaria del Comune in provincia di Potenza mentre si trovavano nella propria abitazione in Mali dove vivevano da diversi anni.