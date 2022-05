Macché Berlusconi, il vero primattore dell’amarcord di Forza Italia a Napoli è stato Ridge di Beautiful – Il video (Di sabato 21 maggio 2022) L’attesa per il discorso di Silvio Berlusconi, una cantante che ha reinterpretato O’ surdato nammurato, ma nell’amarcord di Forza Italia riunita a Napoli per rilanciare la prossima campagna elettorale – e per ricordare i tempi d’oro con ben altre percentuali di gradimento – il pezzo forte è stato l’attore Ron Moss, star della soap opera lanciata negli anni ’80 e ancora in onda, Beautiful. L’interprete del personaggio principale della saga, ovvero Ridge, ha espresso immediatamente il suo appoggio per Berlusconi e l’Italia: «Sono molto felice di essere qui – ha detto salendo sul palco – e ringrazio Silvio Berlusconi. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui». Moss ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) L’attesa per il discorso di Silvio, una cantante che ha reinterpretato O’ surdato nammurato, ma nell’amarcord diriunita aper rilanciare la prossima campagna elettorale – e per ricordare i tempi d’oro con ben altre percentuali di gradimento – il pezzo forte èl’attore Ron Moss, star della soap opera lanciata negli anni ’80 e ancora in onda,. L’interprete del personaggio principale della saga, ov, ha espresso immediatamente il suo appoggio pere l’: «Sono molto felice di essere qui – ha detto salendo sul palco – e ringrazio Silvio. Se fossi residente innon avrei dubbi, voterei per lui». Moss ...

Advertising

Open_gol : «Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui», ha detto l'attore, storico interprete della soap o… - infoitinterno : Macché Berlusconi, il vero primattore dell'amarcord di Forza Italia a Napoli è stato Ridge di Beautiful - Il video… - zazoomblog : Macché Berlusconi il vero primattore dell’amarcord di Forza Italia a Napoli è stato Ridge di Beautiful - #Macché… - JStraccini : @ricpuglisi @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @robersperanza @matteorenzi @berlusconi @matteosalvinimi Quanto ci avevo… -