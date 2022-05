L'urlo dei 120mila di Trento per il ritorno live di Vasco Rossi: due ore e mezzo di rock tra successi e no alla guerra (Di sabato 21 maggio 2022) Folle oceanica alla Trentino Music Arena per l'inizio del primo tour del Komandante dopo gli anni di stop per la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 maggio 2022) Folle oceanicaTrentino Music Arena per l'inizio del primo tour del Komandante dopo gli anni di stop per la ...

Advertising

EnricoBernasc10 : @Massi_Nardelli Giusto Massimiliano, chi se ne fotte di Cairo e dei mercenari che pensano solo ai soldi. Altrimenti… - xjoysmile : Se in CC ad un certa escono Aelin o Manon, mi sentite urlare fino al fine dei giorni. SARAH NON CITARE LA DEA DEI T… - CDamnfinecoffee : La scena dei 30 dollari nella busta per il matrimonio della sorella PIANGENDO potrei essere io con mio fratello urlo - C24017 : La tipa nello space: 'Perché volete essere colpitx dagli idols?' io:'Ma infatti, perché?' Sempre io ora che mentre… - Gretatiny : Urlo ancora per il comeback dei got7!!!???????????? -