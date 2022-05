L’ultimo bollettino sulle condizioni di Stefano Tacconi: l’ex Juventus lascia la terapia intensiva (Di sabato 21 maggio 2022) Buone notizie sulle condizioni di Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus colpito da emorragia cerebrale. Nella giornata di oggi è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Alessandria e fra due settimane inizierà il cammino di riabilitazione. E’ stato pubblicato L’ultimo bollettino e le condizioni di Tacconi sono migliorate. “Il paziente è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di Neurochirurgia. Ha acquisito l’autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Buone notiziediportiere dellacolpito da emorragia cerebrale. Nella giornata di oggi è stato dimesso dal reparto didell’ospedale di Alessandria e fra due settimane inizierà il cammino di riabilitazione. E’ stato pubblicatoe ledisono migliorate. “Il paziente è stato trasferito dallaal reparto di Neurochirurgia. Ha acquisito l’autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il ...

Advertising

CalcioWeb : Buone notizie sulle condizioni di Stefano #Tacconi: l'ex portiere ha lasciato la terapia intensiva - Sport_Fair : L'ultimo bollettino sulle condizioni di Stefano #Tacconi: l'ex portiere della #Juventus ha lasciato la terapia inte… - TorciaPolitica : RT @ultimenotizie: 'L'aviazione russa sembra per lo più continuare a evitare di condurre sortite sul territorio ucraino, probabilmente per… - ultimenotizie : 'L'aviazione russa sembra per lo più continuare a evitare di condurre sortite sul territorio ucraino, probabilmente… - ScrivoLibero : In Sicilia sono 2117 i nuovi contagi da Covid-19 registrati a fronte di 15027 tamponi processati. A renderlo noto l… -