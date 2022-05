Luca Tommassini | “Durante Eurovision negli hotel succedono fatti particolari Le delegazioni si incontrano…”

(Di sabato 21 maggio 2022) Si chiama EBU l’organizzazione dell’Song Contest ed una cosa che i lettori e i telespettatori hanno imparato in questa ultima edizione del festival, seguitissima. Ora, proprio secondo l’EBU, ci sarebbero stati accordi e irregolarità nelle votazioni di almeno sei paesi. Come fa notare il sito Biccy,, ospite di Oggi è un altro Giorno il 13 maggio, aveva ventilato proprio questo tipo di ipotesi. A Serena Bortone il noto coreografo aveva spiegato: “C’è molta politica dietro l’. Sì c’è molta geopolitica perché quando vai lì ci sono tutti i tavoli dove si mettono d’accordo i paesi l’uno con l’altro. Diciamo chedeiun po’. Perché è vero che una parte è il pubblico a ...

Alla luce di questo sembrano profetiche le parole dia Oggi è Un Altro Giorno . Il famoso coreografo lo scorso 13 maggio ha raccontato di strani accordi tra le delegazioni dei paesi ......ha fatto ingresso all'interno dello studio anche il noto stilista e giurato di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto insieme alla scrittrice Mimma Golino Gaspari e il coreografo. ...Lo scandalo votazioni all’Eurovision era stato già in qualche modo preannunciato. Su Rai1, commentando la manifestazione per Oggi è un Altro Giorno, Luca Tommassini, che ha lavorato all’Esc per San Ma ...Alcuni momenti di forte imbarazzo hanno caratterizzato la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio 2022. Ma, ...