Lory Del Santo azzannata | “Questo non te lo perdono!” | lotta estenuante in diretta VIDEO

Leggi su specialmag

(Di sabato 21 maggio 2022) L’Isola dei Famosi ha riservato unaindoveDelè statasenza pietà. Cosa è accaduto?DelIsola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Delè statainall’Isola dei Famosi. Vediamo insieme che cosa è successo al attrice e regista che si trova in Honduras. La partecipazione diDelall’Isola dei Famosi prometteva bene e sta regalando tante emozioni e dinamiche nel reality. Il pubblico si divide anche su di lei, però l’attrice continua per la sua strada e non si smentisce mai. Ciò che si apprezza di lei è la schiettezza, ciò che invece le viene criticato spesso è ...