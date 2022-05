Londra: "Armi alla Moldavia, deve proteggersi dalla Russia" (Di sabato 21 maggio 2022) Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha rivelato in un'intervista al Telegraph che il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi alleati internazionali sull'invio di Armi moderne alla Moldavia, affinché possa proteggersi... Leggi su europa.today (Di sabato 21 maggio 2022) Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha rivelato in un'intervista al Telegraph che il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi alleati internazionali sull'invio dimoderne, affinché possa...

Advertising

NATOlizer : Moldavia, armi Nato da Londra per difendersi dalla Russia. «Potrebbe essere il nuovo obiettivo di Putin»… - jobbe5036 : RT @MediasetTgcom24: La proposta di Londra: armi alla Moldavia, deve proteggersi dalla Russia - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Moldavia, armi Nato da Londra per difendersi dalla Russia. «Potrebbe essere il nuovo obiettivo di Putin» - stefaniaespos19 : RT @MediasetTgcom24: La proposta di Londra: armi alla Moldavia, deve proteggersi dalla Russia - Sbrn65 : RT @ilmessaggeroit: Moldavia, armi Nato da Londra per difendersi dalla Russia. «Potrebbe essere il nuovo obiettivo di Putin» -