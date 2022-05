Lombardia | Conte | “Sulla sanità la giunta Fontana ha fallito | non possiamo nasconderlo Va espulsa la vecchia politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) “Dobbiamo dirlo forte: ci sono state delle carenze indella, che sono abbastanza evidenti e non possono essere taciute. Diventa un paradosso che voi consiglieri lombardi del Movimento 5 stelle, durante la vostra battaglia in Consiglio regionale, siate stati espulsi perché avete denunciato queste cose. Bisogna espellere la, lache ha. Abbiamo tanto da lavorare, dobbiamo confrontarci per proporre unasanitaria che sia all’altezza delle esigenze dei cittadini lombardi e non solo”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, in un videomessaggio, inviato in occasione della prima tappa bergamasca della serie di incontri-evento programmati dal Movimento regionale ...