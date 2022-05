Lollobrigida: «L’Italia non sia il ventre molle dell’Europa. FdI si schiera con la resistenza ucraina» (Di sabato 21 maggio 2022) «Se L’Italia dovesse rappresentare il ventre molle della coalizione occidentale pagheremmo questa scelta non solo sul piano della dignità e credibilità ma anche su quello commerciale ed economico». Lo afferma, il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida, al Messaggero, sottolineando come la posizione di Fratelli d’Italia sull’ucraina sia «chiara e coerente con gli interessi degli italiani». Lollobrigida: «La resistenza ucraina è l’unica strada per la pace» «Abbandonare gli ucraini – dice – al loro destino, o peggio costringerli alla resa, non porterà Putin a concordare condizioni di pace ma ad imporre le regole della violenza e prepotenza. La resistenza ucraina è l’unica strada per avere una possibilità ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) «Sedovesse rappresentare ildella coalizione occidentale pagheremmo questa scelta non solo sul piano della dignità e credibilità ma anche su quello commerciale ed economico». Lo afferma, il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco, al Messaggero, sottolineando come la posizione di Fratelli d’Italia sull’sia «chiara e coerente con gli interessi degli italiani».: «Laè l’unica strada per la pace» «Abbandonare gli ucraini – dice – al loro destino, o peggio costringerli alla resa, non porterà Putin a concordare condizioni di pace ma ad imporre le regole della violenza e prepotenza. Laè l’unica strada per avere una possibilità ...

