L’offensiva della propaganda russa dopo la resa di Azovstal: sui social le perquisizioni dei tatuaggi sui soldati di Azov – Il video (Di sabato 21 maggio 2022) dopo la conquista dell’acciaieria Azovstal da parte dell’esercito russo, e la resa di oltre 2mila soldati ucraini, tra cui diversi militari appartenenti al battaglione Azov, sui canali filo-russi sono apparsi diversi video in cui viene ripresa la resa degli ultimi militari rimasti nell’acciaieria di Mariupol’. In un video, rilanciato anche dal vice rappresentante permanente russo all’Onu, Alexander Alimov, i soldati ucraini vengono ripesi in un video mentre vengono identificati e sottoposti a controlli, ma in altri vengono fatti spogliare dalle truppe russe per mostrare i tatuaggi che hanno sul loro corpo. Nel filmato vengono a lungo ripesi i tatuaggi ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022)la conquista dell’acciaieriada parte dell’esercito russo, e ladi oltre 2milaucraini, tra cui diversi militari appartenenti al battaglione, sui canali filo-russi sono apparsi diversiin cui viene ripladegli ultimi militari rimasti nell’acciaieria di Mariupol’. In un, rilanciato anche dal vice rappresentante permanente russo all’Onu, Alexander Alimov, iucraini vengono ripesi in unmentre vengono identificati e sottoposti a controlli, ma in altri vengono fatti spogliare dalle truppe russe per mostrare iche hanno sul loro corpo. Nel filmato vengono a lungo ripesi i...

Advertising

infoitinterno : L’offensiva della propaganda russa dopo la resa di Azovstal: sui social le perquisizioni dei tatuaggi sui soldati d… - lanini66 : @LegaSalvini L’unica pace possibile è quella che passa per la liberazione di tutti i territori ucraini occupati dal… - Delu90Inter : @deliux9 @tifoneumanoide Pogba è la mezzala di strappo e inserimento con gol nei piedi. Di Maria l'ala dx con compi… - Ultron65 : RT @AlexScipione: ???? #Libia: piovono bombe a #Tripoli. Un colpo di mortaio ha sfiorato l’ambasciata d’Italia e ferito un agente libico dell… - CarlaCambareri : RT @Agenzia_Ansa: 'La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina: ha dovuto abbandonare Kiev e Kharkiv e l'offensiva nel Donbass è… -