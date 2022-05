Lo studente ustionato in officina durante l'alternanza scuola-lavoro (Di sabato 21 maggio 2022) Uno studente di 17 anni, impiegato in una carrozzeria durante un percorso di alternanza scuola-lavoro a Merano, in Alto Adige, è rimasto gravemente ferito venerdì pomeriggio a causa di un ritorno di fiamma. Sul posto sono intervenuti... Leggi su today (Di sabato 21 maggio 2022) Unodi 17 anni, impiegato in una carrozzeriaun percorso dia Merano, in Alto Adige, è rimasto gravemente ferito venerdì pomeriggio a causa di un ritorno di fiamma. Sul posto sono intervenuti...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Uno studente di 17 anni è rimasto ustionato durante uno stage #scuola - PalermoToday : Lo studente ustionato in officina durante l'alternanza scuola-lavoro - andreafrugiuele : RT @alex_chicchi: Merano, ustionato mentre è in alternanza scuola-lavoro: studente 17enne ricoverato in condizioni gravi. Ferito anche un 3… - qn_giorno : #Merano, ustionato in officina durante alternanza scuola-lavoro: grave studente 17enne - Mirandola59 : RT @CommentoRimosso: #Merano, ustionato mentre è in alternanza #scuolalavoro: studente 17enne ricoverato in condizioni gravi. Ferito anche… -