Lo studente ustionato e ricoverato in gravi condizioni per un incidente in alternanza scuola-lavoro

Un 17enne è rimasto gravemente ustionato in un'officina a Merano: il ragazzo era impiegato in una carrozzeria, durante un percorso di alternanza scuola – lavoro, quando si è verificato un ritorno di fiamma che lo ha investito. Ora si trova in condizioni molto gravi, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Nell'incidente è rimasto ferito in modo grave anche un 36enne. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'Ospedale San Maurizio di Bolzano, ma il più giovane è stato successivamente trasferito in un centro specializzato in Baviera, a Murnau. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, lo studente stava effettuando una pulizia industriale con alcune sostanze chimiche: il contatto con uno strumento alimentato a

