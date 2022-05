"Lo confesso, durante i neri pubblicitari...". Mara Venier choc: come è stata beccata dietro le quinte, sconvolgente (Di sabato 21 maggio 2022) Mara Venier svela impensabili retroscena. Ospite di Tv Talk nella puntata di sabato 21 maggio, la conduttrice di Domenica In racconta il dietro le quinte della sua trasmissione in onda su Rai1. Si parte dalla dolorosa parentesi, quella del Covid, e dal modo tutto nuovo di dar vita a un programma. "Tutto è partito lo scorso anno con la pandemia. Una domenica mi sono fermata, avevo paura. Ho un'età che è a rischio e un marito con un problema polmonare. Io in quel momento non facevo altro che piangere, ma poi ho deciso in 10 minuti di andare in onda. Non c'era trucco e parrucco, facevo tutto da sola, andavo in onda da sola". Nonostante le iniziali difficoltà, la scelta l'ha ripagata: "Per la prima volta forse ho restituito qualcosa al pubblico che mi ha dato tanto affetto, mi ha dato amore, mai mi sono sentita ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022)svela impensabili retroscena. Ospite di Tv Talk nella puntata di sabato 21 maggio, la conduttrice di Domenica In racconta illedella sua trasmissione in onda su Rai1. Si parte dalla dolorosa parentesi, quella del Covid, e dal modo tutto nuovo di dar vita a un programma. "Tutto è partito lo scorso anno con la pandemia. Una domenica mi sono fermata, avevo paura. Ho un'età che è a rischio e un marito con un problema polmonare. Io in quel momento non facevo altro che piangere, ma poi ho deciso in 10 minuti di andare in onda. Non c'era trucco e parrucco, facevo tutto da sola, andavo in onda da sola". Nonostante le iniziali difficoltà, la scelta l'ha ripagata: "Per la prima volta forse ho restituito qualcosa al pubblico che mi ha dato tanto affetto, mi ha dato amore, mai mi sono sentita ...

