LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz resta da solo, selezione incredibile (Di sabato 21 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.28 Nella classifica virtuale, al momento Pozzovivo sarebbe 6° e Nibali 11°. 15.27 Continua a perdere Martin, ora a 55?. Valverde a 2’40”. 15.25 Questo invece il transito al traguardo volante del monumento dedicato a Fausto Coppi: 1 RIESEBEEK Oscar 12 2 ROSA Diego 8 3 KNOX James 6 4 SOSA Iván Ramiro 5 5 ZANA Filippo 4 15.24 La classifica al primo transito sul GPM di Superga, un seconda categoria: 1 KELDERMAN Wilco 18 2 HINDLEY Jai 8 3 SIVAKOV Pavel 6 4 LÓPEZ Juan Pedro 4 5 Carapaz Richard 2 6 NIBALI Vincenzo 1 15.23 60 km all’arrivo. Sono rimasti appena in 12 davanti: Carapaz, Nibali, Landa, Bilbao, Almeida, Kelderman, Buchmann, Hindley, Hirt, Pozzovivo, Yates, e Lopez. A 43? Guillaume ... Leggi su oasport (Di sabato 21 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.28 Nella classifica virtuale, al momento Pozzovivo sarebbe 6° e Nibali 11°. 15.27 Continua a perdere Martin, ora a 55?. Valverde a 2’40”. 15.25 Questo invece il transito al traguardo volante del monumento dedicato a Fausto Coppi: 1 RIESEBEEK Oscar 12 2 ROSA Diego 8 3 KNOX James 6 4 SOSA Iván Ramiro 5 5 ZANA Filippo 4 15.24 La classifica al primo transito sul GPM di Superga, un seconda categoria: 1 KELDERMAN Wilco 18 2 HINDLEY Jai 8 3 SIVAKOV Pavel 6 4 LÓPEZ Juan Pedro 4 5Richard 2 6 NIBALI Vincenzo 1 15.23 60 km all’arrivo. Sono rimasti appena in 12 davanti:, Nibali, Landa, Bilbao, Almeida, Kelderman, Buchmann, Hindley, Hirt, Pozzovivo, Yates, e Lopez. A 43? Guillaume ...

