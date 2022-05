L' Italia recuperi la sua centralità nel Mediterraneo

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) «Navigare necesse, vivere non necesse est» è l'esortazione che, secondo Plutarco, Gneo Pompeo, grande ammiraglio romano, diede ai suoi marinai durante la guerra civile contro Giulio Cesare: sul punto di salpare dalla Sicilia per Roma, dato che soffiava per mare un gran vento e i timonieri tumultuavano, imbarcatosi per primo e ordinando di levare l'ancora gridò: «Navigare è necessario, vivere non è necessario!». La frase fu ripresa dalla Lega anseatica della quale divenne il motto e anche Gabriele D'Annunzio la usò spesso nelle sue opere come esortazione a vivere da eroi. Frase valida ancora oggi poiché legata alla finalità della geopoliticana in quanto coordinamento delle azioni politiche nello spazio geografico che ci circonda. Utile per definire la strategia di uno Stato, cioè la logica che giustifica l'agire per difendere gli interessi che servono al popolo ...