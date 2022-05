Lione vince Champions League Donne | 3-1 al Barcellona in finale

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Per l'ottava volta nella sua storia, ilè sul tetto d'Europando la Women'sa Torino. All'Allianz Stadium, la squadra francese ha battuto 3-1 ilcampione in carica. L'avvio è stato tutto della squadra di Sonia Bompastor. Ilal 6' si è portato in vantaggio con un gol stupendo dalla distanza di Amandine Henry. Al 23' è arrivato il raddoppio delcon un colpo di testa di Ada Hegerberg. La norvegese, al 33', ha servito a Macario anche la palla del 3-0, con il- seguito a Torino da 15mila tifosi - alle corde. Neldi primo tempo, il pallone d'oro Alexia Putellas ha raccolto il cross da destra di Graham Hansen e ha superato Endler per la rete del ...