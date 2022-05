L’introduzione della Dark Kitchen in Italia e la sua regolamentazione (Di sabato 21 maggio 2022) La Dark Kitchen è una novità in Italia, ma è una realtà preesistente da diversi anni. Si differenzia dai ristoranti tradizionali in quanto è caratterizzata da laboratori attrezzati solo alla produzione di cibo. Infatti in questo caso i piatti vengono offerti attraverso servizi di consegna. L’aumento della Dark Kitchen dopo il Covid-19 Dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, la Dark Kitchen è diventata una realtà costante per molti ristoratori, che si sono dovuti adattare alla nuova situazione. La Dark Kitchen prevede infatti un servizio per cui il contatto con la clientela viene limitato. La Dark Kit si differenzia dal cosiddetto Ghost Restaurant, ovvero un ristorante che decide di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Laè una novità in, ma è una realtà preesistente da diversi anni. Si differenzia dai ristoranti tradizionali in quanto è caratterizzata da laboratori attrezzati solo alla produzione di cibo. Infatti in questo caso i piatti vengono offerti attraverso servizi di consegna. L’aumentodopo il Covid-19 Dopo le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, laè diventata una realtà costante per molti ristoratori, che si sono dovuti adattare alla nuova situazione. Laprevede infatti un servizio per cui il contatto con la clientela viene limitato. LaKit si differenzia dal cosiddetto Ghost Restaurant, ovvero un ristorante che decide di ...

