Ligue 1 | il Marsiglia chiude secondo Monaco al playoff Champions | in Europa Rennes e Nizza Retrocedono Bordeaux e Metz

(Di sabato 21 maggio 2022) A partire dalle 21, va in scena in Francia l’ultima giornata di1. Ancora diversi i verdetti da emettere, a partire da chi si prenderà...

...1 21:00 Bordeaux - Lorient 0 - 0 21:00 Lione - Nantes 3 - 2 21:00 Metz - Angers 1 - 0 21:00 Monaco - Brest 4 - 2 21:00 Montpellier - PSG 0 - 4 21:00 Nizza - Lille 1 - 3 21:00 Rennes -......1 21:00 Bordeaux - Lorient 0 - 0 21:00 Lione - Nantes 3 - 2 21:00 Metz - Angers 1 - 0 21:00 Monaco - Brest 4 - 2 21:00 Montpellier - PSG 0 - 4 21:00 Nizza - Lille 1 - 3 21:00 Rennes -...Ligue 1: tutti i verdetti dell'ultima giornata: decisa la seconda qualificata ai gironi di Champions 2022-23 Il titolo è già stato assegnato al Paris Saint-Germain con largo anticipo, ma in Ligue 1 re ...Novanta minuti che mettono in palio la Premier League. Ultima giornata di campionato in Inghilterra (si gioca tutta in contemporanea domenica alle ore 17) e ultimo capitolo stagionale del testa a test ...