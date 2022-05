L’icona bizantina di Santa Maria dell’Elemosina a Ragusa

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 21 maggio 2022)– Prende il via da oggi, nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a, la visita straordinaria della prodigiosa iconadi, Madre della Divina Misericordia, proveniente dalla basilica santuario di Biancavilla, in provincia di Catania.rimarrà in parrocchia sino al 31 maggio.Oggi, alle 18, ci sarà l’accoglienza delpresso il sagrato della chiesa. Subito dopo, la celebrazione eucaristica presieduta da don Agrippino Salerno, prevosto parroco di Biancavilla, con la partecipazione dell’associazioneSantissima. Il parroco del Sacro Cuore di Gesù, il sacerdote Marco Diara, comunica, altresì, che è in ...